Москва, 4 марта, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Грузинское правительство, несмотря на сильнейшее внутреннее и внешне давление, не хочет вмешиваться в украинский конфликт и занимать демонстративно антироссийскую позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

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«Сколько времени грузинское правительство сможет придерживаться своего теперешнего решения в значительной степени зависит от того, что будет происходить на Украине, и каких успехов добьются российские Вооружённые силы. В целом, позиция Грузии — трезвая. Потому что участие Грузии в украинском конфликте на чьей-либо стороне ничего не добавит ни Украине, ни России, но ставит Грузию перед очень серьёзными рисками, в первую очередь, экономическими, но не только ими. Поэтому вполне естественно, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили проводит именно политику невмешательства. Я не думаю, что этот вопрос может стать поводом для массовых протестов или, тем более, государственного переворота в Грузии», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство отказалось присоединяться к антироссийским санкциям и содействовать выезду грузинских добровольцев на Украину.