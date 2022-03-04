Иркутск, 4 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В медучреждениях Иркутской области увеличиваются койки для оказания плановой помощи населению. Об этом сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова. Её слова цитирует пресс-служба минздрава региона.

Цитата из трейлера Bleeding Steel (2018) Trailer HD В больнице

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В настоящее время в регионе развёрнуто 4747 коек для лечения COVID-19. За прошедшую неделю сократили 264 койки. В течение следующей недели их количество планируют уменьшить ещё на 100 единиц. Напомним, всего в «пятую» волну функционировало 5091 койка.

«В случае угрозы ухудшения состояния пациента плановая медицинская помощь оказывалась, несмотря на ограничения. Теперь никаких особых ограничений нет и наши медорганизации планомерно сокращают койки, возвращаясь к прежнему объёму оказания плановой медпомощи», — подчеркнула Анна Данилова.

Одно из отделений, где не прекращалось оказание плановой медпомощи — нейрохирургическое отделение Иркутской областной клинической больницы. Руководитель отделения Эдуард Середа рассказал, что в обычном режиме сотрудники выполняли порядка 1200 операций в год. Ввиду перевода части отделений ИОКБ в «красную зону», в 2021 году провели 823 операции нейрохирургического профиля.

«Мы не могли принимать пациентов с черепно-мозговой травмой, поскольку отсутствовал приёмный покой в «зелёной зоне», поэтому создали маршрутизацию в городскую больницу №3. Сейчас надеемся на скорейшее восстановление работы как нашего отделения, так и всей областной больницы», — отметил Эдуард Середа.

В нейрохирургическом отделении ИОКБ ежегодно оперируют более 100 человек с аневризмами сосудов головного мозга в острой стадии разрыва, около 30 человек артериовенозными мальформациями и порядка 50 человек с геморрагическими инсультами (внутримозговое кровоизлияние).

Выявляемость этих заболеваний улучшилась благодаря поступлению в регион семи аппаратов МСКТ, приобретённых в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за прошедшие три года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 4 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8092 человека, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

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