Самара, , 10:03 — REGNUM Мониторинг цен, наличия товаров, в первую очередь продовольственных, осуществляется в Самарской области в ежедневном режиме. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире во время передачи «Главная тема».

Супермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Азаров сообщил, что 4 марта намерен провести совещания с руководителями крупнейших промышленных предприятий региона, а также торговых сетей. Кроме этого он планирует провести совещания по устойчивому развитию строительной отрасли.

Глава области отметил, что руководство региона в настоящее время работает в оперативном штабном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с работниками АвтоВАЗа.