Владивосток, 4 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки зарегистрировано 91 ДТП: шесть — с пострадавшими, 85 — с материальным ущербом, два человека погибли, 14 — травмированы. Повреждено 168 автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе УМВД региона.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП в Приморье

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Отмечается, что показатели аварийности возросли по сравнению с 2021 годом. Автомобильные аварии с погибшими произошли в Дальнереченском районе и Артеме.

Так, в результате съезда с дороги автомобиля Toyota Hilux Surf смертельные травмы получил 37-летний водитель. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Второй смертельный случай произошел в Артеме на улице Махалина. В зоне пешеходного перехода был совершен наезд на 54-летнего мужчину, от полученных трам пешеход скончался. За рулем автомобиля Nissan X-Trail находился 46-летний мужчина с признаками опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии.