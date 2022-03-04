Вашингтон, 4 марта 2022, 09:58 — REGNUM Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма про президента России Владимира Путина являются неприемлемыми, Вашингтон должен официально объяснить и осудить высказывание политика. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, сейчас в США «градус русофобии и ненависти к России зашкаливает». Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене, уточнил Антонов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (с намеком на президента России Владимира Путина)», окажет стране и миру большую услугу».