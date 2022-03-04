Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Слова американского сенатора-республиканца Линдси Грэма про президента России Владимира Путина являются неприемлемыми, Вашингтон должен официально объяснить и осудить высказывание политика. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«Становится страшно за судьбу Соединенных Штатов со столь безответственными политиками у руля», — заявил Антонов.

По его словам, сейчас в США «градус русофобии и ненависти к России зашкаливает». Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене, уточнил Антонов.

«Требуем официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня (с намеком на президента России Владимира Путина)», окажет стране и миру большую услугу».