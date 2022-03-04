Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Районные суды Санкт-Петербурга утром 4 марта в очередной раз получили электронные письма с предупреждением об угрозе взрыва и требованием остановить специальную военную операцию России на территории Украины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Письма Pixabay.com

Письма с угрозами поступили в Санкт-Петербургский городской суд, а также Смольнинский и Кронштадтский районные суды.

«Смольнинский районный суд эвакуируется», — уточнили в ОПС.

В сообщении автор письма, представившийся 14-летним Александром, утверждает, что ранее учился в школе в Кронштадте.

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