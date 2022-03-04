Ханты-Мансийск, 4 марта 2022, 09:56 — REGNUM Российские параолимпийцы были главными претендентами на золотые медали в Пекине. Об этом заявил сенатор от Югры Эдуард Исаков.
Эдуард Исаков выразил надежду, что Министерство спорта России и Национальный Параолимпийский комитет сделают всё возможное для проведения альтернативных игр. Сенатор призывает жителей России вместе поддержать наших параолимпийцев.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине.
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