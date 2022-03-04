Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM Российские параолимпийцы были главными претендентами на золотые медали в Пекине. Об этом заявил сенатор от Югры Эдуард Исаков.

В состав паралимпийской сборной России входят семь спортсменов из Югры Оперативный штаб ХМАО

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Эдуард Исаков «Страны, проголосовавшие за отстранение российских атлетов, убили двух зайцев — и конкурентов устранили, и выставили себя поборниками защиты мира и демократии. Ничего не скажешь, отобрали у спортсменов с инвалидностью их главные старты в жизни, их шанс доказать, что они сильнейшие в мире. Впрочем, последнее мы и так знаем».

Эдуард Исаков выразил надежду, что Министерство спорта России и Национальный Параолимпийский комитет сделают всё возможное для проведения альтернативных игр. Сенатор призывает жителей России вместе поддержать наших параолимпийцев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине.

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