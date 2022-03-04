Мурманск, 4 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Датско-российский консорциум архитекторов MLA+ Russia отказались от разработки концепции парка Победы в Мурманске из-за ситуации на Украине.

Top10a.ru Мурманск

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На странице в Facebook MLA+ Russia говорится, что консорциум рассматривал разные аспекты и сюжеты, связанные с военной историей в Мурманске и Заполярье, а также размышлял о том, как можно ввести рассказ о человеке на войне в более широкий и более привычный контекст большой военной истории. Но из-за военной операции на Украине авторы решили поставить разработку на паузу.

«Мы ожидаем более подходящего момента для продолжения нашей работы по концептуальному проектированию и осмыслению подобных мемориальных объектов в России», — отметили в MLA+ Russia.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор посоветовал строителям переходить на азиатский рынок из-за введенных санкций.