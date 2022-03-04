Лашкаргах, Афганистан, 4 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Бывший солдат сил национальной безопасности в афганской провинции Гильменд утверждает, что его пытали местные солдаты. По его словам, он был арестован и подвергнут жестоким пыткам местными властями в Лашкаргахе. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Давид Альфаро Сикейрос. Пытка. 1930

Экс-солдат говорит, что его пытали за принадлежность к службе национальной безопасности бывшего правительства. По его словам, он был освобождён местными властями под залог через несколько дней.

Однако местные власти в Гильменде официально не прокомментировали ситуацию.

Гильменд — не единственная провинция, где пытают бывших солдат в нарушение обязательств по амнистии. Это случается время от времени и в других провинциях.