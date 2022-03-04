Андроповский район, Ставропольский край, , 09:53 — REGNUM В Ставропольском крае выявлены факты незаконного отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Андроповском районе. В совершении преступления подозревается группа лиц, в том числе кадастровый инженер, государственный регистратор краевого управления Росреестра и крупный бизнесмен, которого в настоящее время объявили в федеральный розыск. В общей сложности мошенники нанесли ущерб бюджету на 36 млн рублей, сообщили 4 марта в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установили сотрудники прокуратуры и краевого управления ФСБ, подозреваемые подделывали землеустроительные документы на земельные участки сельскохозяйственного назначения, после чего составляли фиктивные договоры их купли-продажи. Разделив участки на более мелкие доли, злоумышленники присваивали им другие кадастровые номера и переоформляли в собственность крупного бизнесмена.

«Преступными действиями указанных лиц бюджету Ставропольского края причинен ущерб в сумме не менее 11 млн рублей. Кроме того, по аналогичным фактам уже расследуются уголовные дела, по которым сумма причиненного ущерба составляет не менее 25 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По итогам проверок возбуждены два уголовных дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, расследование которых взято под особый контроль.