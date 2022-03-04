Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решение внёс изменения в сферы ответственности двоих вице-губернаторов, сообщили 4 марта в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, с этого дня вице-губернатор Борис Пиотровский будет координировать и контролировать деятельность комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, что с 25 сентября 2021 года по 3 марта 2022 года Пиотровский также временно координировал и контролировал деятельность комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета территориального развития Санкт-Петербурга, а также Отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.

Отныне вице-губернатор по внутренней политике Максим Мейксин будет координировать и контролировать деятельность комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета территориального развития Санкт-Петербурга, а также отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга.