Воронеж, 4 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Воронеже парк «Алые паруса» закрыли для посетителей из-за опасности падения деревьев в связи с сильным снегопадом, сообщили в городском управлении экологии 4 марта.

Pixabay.com Снегопад

«Городским управлением экологии принято решение сегодня не открывать парк «Алые Паруса» из-за опасности падения деревьев, которая возникла в связи с налипанием большого количества снега на ветви», — говорится в сообщении.

Парк обещают вновь открыть для горожан в кратчайшие сроки.

Другой популярный воронежский парк — «Орлёнок» — будет работать в обычном режиме, сейчас там идёт очистка дорожек, уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 марта на Воронеж обрушился сильный снегопад, коммунальные службы работают на улицах города с вечера. В регионе зафиксированы отключения на электросетях.