Москва, 4 марта 2022, 09:50 — REGNUM В Москве в феврале 2022 года в ходе реализации программы реновации расселили ещё шесть старых пятиэтажек в феврале, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.
Пятиэтажки расселены в четырех административных округах столицы. Всего с начала реновации в Москве расселено 84 старых дома и столько же разобрано по технологии умного сноса.
После демонтажа домов освобожденная территория включается в перечень стартовых площадок для строительства новых домов. На данный момент освобождено 159 площадок из 543 стартовых, находящихся на месте сноса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время строится и проектируется 381 дом по программе реновации.
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