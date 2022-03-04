Москва, 4 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Москве в феврале 2022 года в ходе реализации программы реновации расселили ещё шесть старых пятиэтажек в феврале, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Пятиэтажки расселены в четырех административных округах столицы. Всего с начала реновации в Москве расселено 84 старых дома и столько же разобрано по технологии умного сноса.

После демонтажа домов освобожденная территория включается в перечень стартовых площадок для строительства новых домов. На данный момент освобождено 159 площадок из 543 стартовых, находящихся на месте сноса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в настоящее время строится и проектируется 381 дом по программе реновации.

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