Москва, 4 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал российские телеканалы и другие СМИ объявить мораторий на демонстрацию рекламы компаний, которые уходят из-за санкций с нашего рынка, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Когда на экране государственного канала в перерыве между сообщениями о ходе специальной операции на Украине я вижу рекламу люксового автомобиля известной западного марки — это просто не укладывается в голове. В сегодняшних условиях это выглядит цинично и вызывающе», — привел он аргумент.

При этом, по его мнению, особые условия требуют особого отношения к рекламным обязательным средств массовой информации.

«Да, есть рекламные контракты. Не обязательно их демонстративно разрывать. Но объявить мораторий на исполнение рекламных обязательств перед компаниями, объявившими против России экономическую войну, — это долг самих СМИ», — полагает Миронов.

Если какое-то СМИ полагает, что рекламные доходы важнее, вмешаться должен как минимум Роскомнадзор, добавил Миронов.