Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пожилой водитель сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днём 3 марта на улице Раздорской. Водитель ВАЗ-21 043 сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик был доставлен в больницу. Врачи обследуют ребёнка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.