Мехико, , 09:48 — REGNUM В штате Халиско на западе Мексики обнаружили более 50 мешков с человеческими останками. Об этом передает телеканал Televisa.

Мексика Barney Moss

Отмечается, что мешки с останками тел были найдены в ходе осмотра пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига.

Согласно подсчетам мексиканских властей, число пропавших без вести в Мексике превышало 61 тыс. по состоянию на январь 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе тела девушки и трёх мужчин были найдены сотрудниками полиции в частном доме в мексиканском городе Пенхамо.

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