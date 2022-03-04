Находка, Приморский край, 4 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Находке силовики 4 марта задержали выход море промыслового судна с экипажем в наркотическом опьянении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Цитата из х/ф «T2: Трейнспоттинг». Реж. Дэнни Бойл. 2017. Великобритания Наркоман

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с Росгвардией и кинологом таможни проверили рефрижератор, стоящий у причала «Южморрыбфлота» в Находке.

При проверке кают экипажа были обнаружены разовые дозы наркотических средств, устройства, посуда и шприцы для изготовления и употребления наркотиков.

При этом члены экипажа даже не прятали наркотики — они оставляли их на видном месте в каютах и в личных вещах.

По результатам медосвидетельствования у помощника капитана, старшего механика и одного из моряков были обнаружены признаки опьянения. Капитан от освидетельствования отказался, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Отстраненный от управления судном капитан и экипаж должен был выйти в рейс через час после задержания.

В отношении троих задержанных моряков возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми перед судом предстанет группа наркоторговцев. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы готовы для передачи в суд.