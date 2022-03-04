Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела в отношении жительницы самарской области, которая совершала хищения денежных переводов оренбуржцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, по делу проходят трое потерпевших — жители Сорочинского, Бузулукского и Бугурусланского районов. Сумма ущерба составила 1,826 млн рулей. Оренбуржцы совершали переводы денег с получением их адресатами в наличной форме именно в офисах банков. Однако, когда получатели приходили в финансовые конторы, выяснялось, что кто-то уже забрал их денежные переводы.

Полицейские установили причастность к преступлениям 40-летней жительницы Самарской области. Выяснилось, что женщина в ходе переписки с неизвестным в популярном мессенджере получила доступ к данным платежной системы, позволяющим отслеживать переводы граждан. Зная эту информацию, она подделывала паспорт. Для этого использовала привезённые из-за границы заготовки документа, вклеивала свою фотографию и вносила данные получателя перевода. Затем отправлялась в тот регион, куда осуществлялся перевод, и получала в банке денежные средства по подложным документам. После этого фальшивый документ сжигался.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали в Самарской области. Женщина дала признательные показания.