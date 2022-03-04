Кабул, 4 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Должностные лица департаментов сельского хозяйства, ирригации и животноводства афганских провинций Парван и Каписа объявили о начале кампании по посадке саженцев. Они сообщили газете «8 Собх», что в рамках кампании в провинциях будет посажено около 27 000 саженцев.

Дерево

Мохаммад Рахим Нумани, директор департамента сельского хозяйства Парвана, сообщил, что в административном центре и уездах провинции будет высажено более 18 000 декоративных саженцев и кустарников.

Власти провинции Каписа также объявили о начале кампании. Каримулла Васик, пресс-секретарь губернатора Каписы, заявил, что в провинции будет посажено более 9000 саженцев плодовых и неплодоносных растений.

Местные власти в провинциях к северу от Кабула также призывают граждан внести свой вклад в озеленение своих провинций, посадив саженцы.

Аналогичные кампании началась в столице Афганистана и других провинциях. В последние годы муниципалитеты и другие учреждения посадили тысячи саженцев, но из-за халатности ответственных учреждений и отсутствия воды большая часть этих саженцев погибла.