Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Жителя Екатеринбурга отправили в колонию за убийство знакомого на рыбалке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

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Инцидент произошел в июле 2021 года. Свердловчане рыбачили на берегу мыса «Гамаюн» Верх Исетского водохранилища Свердловской области и распивали спиртные напитки. В какой-то момент у мужчин возник конфликт. Один из рыбаков вооружился ножом и нанес удар знакомому в область грудной клетки. В результате свердловчанин умер от кровопотери. Мужчина перетащил его тело в канаву и уехал.

Свердловчанин признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина заплатит 1 млн рублей родственнице погибшего в качестве компенсации морального вреда.