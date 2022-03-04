Волгоград, , 09:53 — REGNUM Следить за необоснованным повышением цен будут власти Волгоградской области. Такое поручение на оперативном совещании 3 марта дал губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

Магазин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В совещании приняли участие руководители силовых и правоохранительных органов. В некоторых торговых точках уже повысились цены на отдельные виды продуктов питания, товары народного потребления, лекарства и стройматериалы, а также услуги населению. Органам власти и местного самоуправления, силовикам, представителям налоговой и антимонопольной служб поручено в ежедневном режиме проводить мониторинг цен. Власти намерены оперативно реагировать на изменения в стоимости товаров и услуг и давать правовую оценку лицам, допустившим необоснованное повышение цен.

В 2021 году Волгоградской области собрали свыше 4,1 млн тонн зерна, произвели 1,5 млн тонн масличных культур, объем промпроизводства превысил 786 млрд рублей.