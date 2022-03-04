Гвадалахара, Мексика, , 09:46 — REGNUM Представители поисковых отрядов, занимающиеся пропавшими без вести людьми, нашли 50 мешков с человеческими останками в окрестностях мексиканского штата Халиско, расположенного в западной части страны. Об этом сообщает телеканал Televisa.

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Мешки были обнаружены в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига, который находится неподалёку от Гвадалахары. Отмечается, что специалисты осматривали пять заброшенных зданий.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, специалисты обнаружили останки порядка 30 человек, которые были убиты преступными группировками.