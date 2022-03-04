Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM На Среднем Урале намерены расширить перечень льготников при подключении к газу. Разработкой нового перечня займется правительство Свердловской области. Соответствующее поручение дал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

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На данный момент на компенсацию при подключении к газу могут рассчитывать малообеспеченные граждане, пенсионеры и инвалиды. Ее размер в регионе составляет 70 тыс. рублей.

Граждане, не имеющие оснований для получения льгот, могут воспользоваться программой социальной газификации. Согласно ей, если на территории населенного пункта уже проходит газовая труба, то довести газ до участка можно бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале срок газификации расширили до 10 лет. Ранее план развития газовой инфраструктуры составляли на пять лет.