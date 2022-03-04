Москва, , 09:45 — REGNUM Контроль за качеством воды в Москве будет усилен во время весеннего паводка. Об этом 4 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что контролировать качество воды будут сотрудники «Мосводоканала». Они увеличат частоту проверок, что исключит попадание в систему водоснабжения загрязняющих веществ. Исследования будут проходить по всему тракту водоподачи — по рекам и их притокам, а также в приплотинной зоне водохранилищ.

«Водосборная территория источников водоснабжения Москвы составляет 50 тысяч квадратных километров, и весь растаявший снег с этой территории в итоге попадет в наши водохранилища. Усиленный контроль поможет точно знать, какого качества вода придет на станции, и заранее к этому подготовиться», — сообщил гендиректор «Мосводоканала» Александр Пономаренко.

По его словам, потребители могут быть уверены в качестве воды.