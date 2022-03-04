Чита, , 09:45 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что санкции не повлияют на реализацию нацпроектов и государственных программ в регионе. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Забайкалье Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы должны быть спокойны и уверены, должны поддерживать друг друга. Сегодня самое главное — не допустить тревожности. Мы делаем всё, чтобы жизнь протекала как обычно. Мы должны выполнять все наши планы по развитию края, которые наметили. Никаких оснований от них отказываться нет.

Да, могут возникать какие-то сложности. Например, в поставках оборудования. Нужно вовремя принять решение и их заменить. Каких-то неосуществимых решений я не вижу. С точки зрения нацпроектов, государственных программ, отдельных мероприятий по Забайкалью рисков на федеральном уровне мы не видим», — подчеркнул губернатор.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт транслацию.

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