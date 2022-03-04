Москва, 4 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») просит Россельхознадзор предпринять меры по стабилизации ситуации с кормами для животных, в частности кошек, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Кот Ахилл

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«Обратился в Россельхознадзор с просьбой задействовать все возможности, чтобы не допустить дефицита кормов и ветпрепаратов», — отметил Бурматов в телеграмм-канале.

По его словам проблемы будут по лечебным и профилактическим кормам, которые все сплошь импортные, а также по ветпрепаратам.

В этой связи он предлагает пересмотреть структуру импорта, заместив тех поставщиков, которых можно заместить поставками из стран, которые санкции не ввели, провести оперативно сертификацию их продукции, а также обратить внимание на импортозамещение в этой отрасли. Кроме того, парламентарий настаивает на оперативном принятии закона об упрощении регистрации медицинских препаратов в перечне ветеринарных.