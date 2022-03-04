Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM В Екатеринбурге к зданию торгового центра Veer Mall съехались десятки машин спецслужб. Такое количество техники насторожило местных жителей. В ГУ МЧС по Свердловской области пояснили, что у горожан нет повода для паники. Спасатели проводили учение.

МЧС России

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К торговому центру стянули около 20 единиц техники. По легенде на втором этаже здания произошло задымление. Спасатели разработали план спасения посетителей, застрявших в кинотеатре. Учения завершили около восьми часов утра.

В середине марта здесь пройдут более масштабные учения. Спасателям необходимо тщательно изучить новое здание на случай реальных происшествий.