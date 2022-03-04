Кызылский район, Тува, , 09:42 — REGNUM В Кызылском районе Тувы объявлен карантин из-за бешенства животных. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возбудитель опасного заболевания выявлен в патологическом материале от коровы.

Корова tpsdave

Материал доставили из чабанской стоянки села Кара-Хаак. В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры предупреждению заражения бешенством людей.

«Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. Прививки в государственных клиниках делают бесплатно… Бешенство слишком страшное заболевание, чтобы относиться к нему беспечно», — отметили в ведомстве.