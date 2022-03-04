Берлин, 4 марта 2022, 09:41 — REGNUM Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру следует уйти с должностей в российских госкомпаниях. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Напомним, Герхард Шрёдер возглавляет совет директоров «Роснефти» и занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода «Северного потока — 2»). Его также выдвинули в совет директоров российской компании «Газпром».
Канцлер ФГР уверен, что занимаемые должности Шрёдера в данной ситуации не являются его личным делом.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер возглавил совет директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Это вызвало в ФРГ массу недовольства. Согласно социологическому опросу, почти половина жителей Германии были крайне недовольны инициативой экс-канцлера.
По данным опроса, лишь 22,5% респондентов поддерживают намерение Шрёдера войти в совет директоров «Роснефти». Ещё около 30% затруднились дать этой инициативе какую-либо оценку. В основном опрошенные «критически оценили» инициативу экс-канцлера. Таковых оказался 48,7%.
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