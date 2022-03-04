Берлин, 4 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру следует уйти с должностей в российских госкомпаниях. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Герхард Шредер

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«Я не считаю правильным, чтобы Герхард Шрёдер занимал эти должности, и я также считаю, что было бы правильно для него покинуть эти посты», — подчеркнул Шольц.

Напомним, Герхард Шрёдер возглавляет совет директоров «Роснефти» и занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток — 2»). Его также выдвинули в совет директоров российской компании Газпром.

Канцлер ФГР уверен, что занимаемые Шрёдером должности в данной ситуации не являются его личным делом.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер возглавил совет директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Это вызвало в ФРГ массу недовольства. Согласно социологическому опросу, почти половина жителей Германии были крайне недовольны инициативой экс-канцлера.

По данным опроса, лишь 22,5% респондентов поддерживают намерение Шрёдера войти в совет директоров «Роснефти». Ещё около 30% затруднились дать этой инициативе какую-либо оценку. В основном опрошенные «критически оценили» инициативу экс-канцлера. Таковых оказался 48,7%.

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