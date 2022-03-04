Нур-Султан, , 09:41 — REGNUM Кандидатуры своих наблюдателей в составе миссий Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на выборы предстоящие президента Туркмении утвердил центризбирком Казахстана. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба казахского ЦИК.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постановлением Центральной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры наблюдателей от Республики Казахстан, направляемые для участия в наблюдении за внеочередными выборами президента Туркменистана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за выборами туркменского президента от Казахстана в составах миссий от СНГ и ШОС будут участвовать четыре наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.