Астана, 4 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Кандидатуры своих наблюдателей в составе миссий Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на выборы предстоящие президента Туркмении утвердил центризбирком Казахстана. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба казахского ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Постановлением Центральной избирательной комиссии были утверждены кандидатуры наблюдателей от Республики Казахстан, направляемые для участия в наблюдении за внеочередными выборами президента Туркменистана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за выборами туркменского президента от Казахстана в составах миссий от СНГ и ШОС будут участвовать четыре наблюдателя.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камиловпровел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.