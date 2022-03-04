Абакан, , 09:40 — REGNUM Томские статистики сравнили сравнил цены на продовольственные товары в субъектах Сибирского федерального округа (СФО).

Хлеб Couleur

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, по состоянию на конец февраля 2022 года самая высокая в Сибири средняя цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов зафиксирована в городе Абакане (Хакасия) — 98,16 рубля за кг. Самая низкая цена зафиксирована в Барнауле (Алтайский край) — 68,09 рубля.

Самый дорогой хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной также продаётся в Абакане — 90,21 рубля за кг. Самый дешёвый хлеб из ржаной муки нашли в Омске — 59,73 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 19 по 25 февраля выросли в среднем на 0,45%.

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