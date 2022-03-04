Ставрополь, 4 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие сутки было выявлено 529 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за эти же сутки почти столько же человек — 527. За последние две недели показатель суточной заболеваемости COVID-19 в крае снизился почти втрое. Это позволяет властям решать вопрос об отмене ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он будет рассматриваться на заседании оперштаба уже сегодня, 4 марта.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ТЦ «Европейский»

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«Показатели заболеваемости продолжают снижаться, меньше становится нагрузка на стационары. Все это позволяет говорить о постепенной отмене обусловленных пандемией ограничений. Через несколько часов обсудим возможности для этого на краевом координационном совете по противодействию распространению COVID-19», — пообещал глава субъекта РФ.

В настоящее время в крае действует масочный режим в местах массового пребывания граждан, в том числе на транспорте. Введен запрет на посещение торговых центров для детей младше 14 лет без сопровождения взрослых, закрыты детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, приостановлен личный прием граждан в минтруда и соцзащиты.