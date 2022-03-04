Москва, 4 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Пожизненное заключение за особо тяжкое преступление является адекватной мерой наказания в России. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Council.gov.ru Татьяна Москалькова

«За 20 с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление», — сказала Москалькова.

По её словам, приостановка членства РФ в Совете Европы «не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь».

Ранее в Совете Европы заявили о приостановке членства России, но подчеркнули, что эта мера является временной.