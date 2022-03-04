Донецк, 4 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) заканчивают операцию по освобождению Волновахи от боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом 4 марта заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

«Заканчивается операция по освобождению Волновахи», — заявил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 марта, Басурин заявил, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики ещё не приступили к освобождению Мариуполя.