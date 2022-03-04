Владивосток, 4 марта 2022, 09:41 — REGNUM Во Владивостоке 4 марта проверяют поступившую информацию о минировании жилого дома, сообщает otvprim.ru.
Читайте также: Лжетеррорист в Хабаровске потребовал у властей 5 млн рублей
О заложенном взрывном устройство в жилом доме по улице 100 лет Владивостоку, 117 сообщили неизвестные.
Периметр оцеплен сотрудниками Росгвардии. Эвакуированы абсолютно все жильцы. На месте работают спецслужбы и кинологи.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 4 марта не подтвердилось сообщение о заложенной бомбе в торговом центре «Южный парк».