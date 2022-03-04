Владивосток, 4 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке 4 марта проверяют поступившую информацию о минировании жилого дома, сообщает otvprim.ru.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Улицы Владивостока

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О заложенном взрывном устройство в жилом доме по улице 100 лет Владивостоку, 117 сообщили неизвестные.

Периметр оцеплен сотрудниками Росгвардии. Эвакуированы абсолютно все жильцы. На месте работают спецслужбы и кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 4 марта не подтвердилось сообщение о заложенной бомбе в торговом центре «Южный парк».