Нью-Йорк, США, , 09:37 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Талисман «Ванкувер Кэнакс» (сс) 3dpete

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Брэд Хант, Джей Ти Миллер, Нильс Хёгландер и российский форвард Василий Подколзин.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились защитник Ноа Добсон и нападающие Кайл Палмьери и Энтони Бовиллье.

На сегодняшний день «Ванкувер» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 60 очков. «Айлендерс» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 48 очками.

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