Самара, , 09:39 — REGNUM Оптимальные решения ритмичной работы АвтоВАЗа будут найдены. Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на конференции работников и руководства АО «АвтоВАЗ», посвященной итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава региона отметил, что несмотря на сложности завод не только не сокращает объем социальных гарантий для своих сотрудников, а наоборот, увеличивает их.

«На мой взгляд, у руководства предприятия есть понимание, что бережное отношение к трудовому коллективу — это главный залог успеха, залог того, что самые сложные периоды предприятие пройдет, выстоит и будет подтверждать свой высокий статус ведущего автопроизводства нашей страны», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что глава области постоянно проводит встречи с руководством предприятий — поставщиков электроники.

«Вместе с руководством АвтоВАЗа договариваемся с партнерами предприятия о том, чтобы увеличить поставку комплектующих. Сейчас на условия мирового полупроводникового кризиса еще накладывается действие санкций, которые мы сегодня анализируем и оцениваем. Поэтому в ежедневном режиме обсуждаем возможные варианты развития ситуации и дополнительные меры поддержки предприятия, трудового коллектива. Я думаю, что и эти трудности преодолеем, действуя сообща. Уверен, мы найдем оптимальные решения для того, чтобы предприятие работало ритмично, чтобы выпуск автомобилей и все намеченные планы исполнялись, в том числе по обновлению модельного ряда автомобилей», — подчеркнул Азаров.