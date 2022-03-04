Москва, 4 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Москве врачи Морозовской детской больнице приступили к проведению магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца, сообщает 4 марта официальный сайт мэра и правительства столицы.

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В мэрии отмечают, что в дальнейшем возможность этих исследований появится и в других детских больницах.

«МРТ сердца считается редким и сложным видом диагностики. Для его проведения необходимо самое современное оборудование и особая подготовка специалистов по диагностике и анестезиологов. МРТ сердца позволяет поставить точный диагноз, назначить своевременное лечение и спрогнозировать риски, что может помочь многим детям с различной сердечной патологией», — рассказал главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев, его слова приводятся в информации.

По его словам, томографы приобретаются по контрактам жизненного цикла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, финансируемой из федерального бюджета с софинансированием краевых средств, в 2022 году шесть единиц медицинского оборудования получат медучреждения края.