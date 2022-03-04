Калуга, , 10:39 — REGNUM В Калуге окончено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере организованной группой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

По версии следствия, пятеро граждан, вступив в сговор с 13 держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, оформляли приобретение земельных участков и заключали фиктивные договоры займа с кредитным кооперативом под предлогом строительства жилых домов. Затем пакеты документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, подавались в органы пенсионного фонда для получения социальных выплат. Деньги перечислялись на расчетный счет кооператива и похищались членами преступной группы. В ходе следствия была собрана доказательная база по 13 эпизодам на общую сумму около 5 млн 449 тысяч рублей.

На период следствия в отношении 18 обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество ряда лиц наложен арест. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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