Бишкек, , 09:35 — REGNUM Реформировать судебную систему Киргизии без использования радикальных мер невозможно, заявил президент республики Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров

«Сколько бы хороших законов не было принято, какие бы ни были созданы хорошие условия для работы судей, а они в полной мере обеспечены материальным обеспечением, если судебная система не будет обновлена и очищена, ее будет трудно изменить, если не стремиться к радикальным переменам», — сказал он на съезде судей в Бишкеке.

Жапарова отметил, что судьи постоянно сталкиваются с конфликтами и трагическими случаями, и не все могут справиться с подобным стрессом и нагрузками.

«Тем не менее это ваш выбор. Этот трудный и в то же время почетный жизненный путь вы выбрали сами», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров обратил внимание на проблему коррупции в судебной системе. Выступая на втором съезде адвокатов республики он процитировал поговорку «хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а кто хорошо знает судью».