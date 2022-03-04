Бишкек, 4 марта 2022, 09:35 — REGNUM Реформировать судебную систему Киргизии без использования радикальных мер невозможно, заявил президент республики Садыр Жапаров.
Жапарова отметил, что судьи постоянно сталкиваются с конфликтами и трагическими случаями, и не все могут справиться с подобным стрессом и нагрузками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров обратил внимание на проблему коррупции в судебной системе. Выступая на втором съезде адвокатов республики он процитировал поговорку «хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а кто хорошо знает судью».