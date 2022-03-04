Биробиджан, 4 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Многоквартирные дома, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад посёлка Будукан в Еврейской автономии отключены от холодного водоснабжения. В населённом пункте сломался насос, который подавал воду, сообщает «Комсомольская правда».

Pixabay.com Кран горячей воды

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Поломка произошла ещё 24 февраля, но аварию до сих пор не устранили. Причины и обстоятельства происшедшего выясняет прокуратура региона. Организован подвоз воды, над устранением проблемы работает подрядная организация.

Жителям посёлка сделают перерасчёт за горячую воду. Администрация населённого пункта получила от прокуратуры предписание о необходимости в кратчайший срок возобновить водоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе из-за аварии отключали от водоснабжения социальные объекты и многоквартирные дома города Облучье. Устранение коммунальной проблемы взяла под контроль прокуратура.