Филадельфия, США, , 09:33 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Райан Хартман. Ещё по шайбе забросили Фредерик Годро, Мэтт Болди и Юнас Бродин. Российский форвард Кирилл Капризов отдал одну результативную передачу.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились нападающие Скотт Лотон, Патрик Браун, Трэвис Конечны и Джеймс ван Римсдайк.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 67 очков. «Филадельфия» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 42 очками.

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