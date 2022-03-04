Пекин, , 09:32 — REGNUM Ущерб экономике США нанесут попытки американских властей перевести свои отношения с Китаем в плоскость соперничества. Об этом 4 марта заявил на пресс-конференции официальный представитель 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва Чжан Есуй.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Попытки Соединенных Штатов позиционировать Китай как соперника могут лишь подорвать китайско-американское сотрудничество и неизбежно негативно отразятся на интересах американской стороны», — сказал он.

Также Чжан Есуй отметил, что американская сторона злоупотребляет рычагами воздействия в идеологической сфере для того, что усиливать в мире разобщенность, и добавил, что США также создают свой «круг друзей» и занимаются формированием блоков для усиления противостояния.

При этом он уточнил, что такого рода действия Вашингтона «морально устарели и ни к чему не приведут».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что решение Соединённых Штатов о высылке 12 российских дипломатов при Организации Объединённых Наций вызывает обеспокоенность у Пекина.