Чебоксары, , 09:32 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики не поддаваться панике из-за «информационной атаки» на Россию и ориентироваться на официальную информацию, публикуемую органами власти. Цель «массированных атак» — посеять панику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 4 марта на заседании оперативного штаба.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Руководитель республики обратился к жителям Чувашии в связи с военной спецоперацией на Украине и последовавших за этим информационных вбросов и фейков о ситуации в России.

«Мы с вами видим, что на Россию сыпется просто град информационной атаки. Эта атака не просто массированная, она основана на лживой информации и направлена на то, чтобы, прежде всего, посеять внутреннюю панику и неуверенность. И здесь, конечно, наша задача с вами, прежде всего, ориентироваться на объективную информацию, на ту информацию, которая предоставляется органами исполнительной власти федерального правительства — для этого созданы специальные ресурсы. Кроме того, ориентироваться на информацию правительства Чувашской Республики, а также самим анализировать информацию», — сказал Олег Николаев, обратившись к членам правительства и жителям республики.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев ответил тем, кто вдруг стал «пацифистом» в России и выступает против спецоперации по защите Донбасса. По его словам, на территории Украины «произрастали и взращивались» фашистские подходы. И это касается не украинского народа, а правящей «верхушки», которая «узурпировала власть».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.

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