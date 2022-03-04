Информационная атака на Россию основана на лжи – глава Чувашии
Чебоксары, 4 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики не поддаваться панике из-за «информационной атаки» на Россию и ориентироваться на официальную информацию, публикуемую органами власти. Цель «массированных атак» — посеять панику. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 4 марта на заседании оперативного штаба.
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Руководитель республики обратился к жителям Чувашии в связи с военной спецоперацией на Украине и последовавших за этим информационных вбросов и фейков о ситуации в России.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев ответил тем, кто вдруг стал «пацифистом» в России и выступает против спецоперации по защите Донбасса. По его словам, на территории Украины «произрастали и взращивались» фашистские подходы. И это касается не украинского народа, а правящей «верхушки», которая «узурпировала власть».
Как сообщало ИА REGNUM, Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики, а затем по их просьбе начала военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент Владимир Путин пояснил, что спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, подчеркнув при этом, что Россия не намерена оккупировать украинские территории.