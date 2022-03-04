Москва, 4 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Госдума обсудит ответственность за публичную дискредитацию и воспрепятствование действиям Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Картаполов

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

"Когда в обществе появляются непонятные для нас призывы к тому, чтобы эта операция не проводилась, чтобы наши военнослужащие перестали выполнять задачи, это по сути является предательством интересов нашей Родины», — отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Так, вводится административная и уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.